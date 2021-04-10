السعودية اليوم / السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال شهر رمضان



مكة المكرمة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تُشرف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على توزيع قرابة 12 مليون مُنتج تشمل وجبات الإفطار والسلال الغذائية خلال شهر رمضان 1442هــ، في المسجد الحرام ونقاط التجمع والمنافذ والأحياء السكنية بالمنطقة.

وأوضح معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة السقاية والرفادة الدكتور مشبب القحطاني، أنه وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه، فإن اللجنة تحرص على تقديم أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك انطلاقاً من دورها في تنظيم تقديم المنتجات الخيرية بهدف الوصول إلى الغاية المنشودة والمتمثلة في تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بالشكل الحضاري وفق أفضل الطرق التي تراعي كرامة المستفيدين وتحفظ النعمة من الامتهان.

وأضاف القحطاني أن اللجنة حرصت على توفّر الاشتراطات التي تُراعي جودة المواصفات ومكونات وجبات إفطار الصائمين، والأخذ في الاعتبار احتواءها على عناصر غذائية طبيعية وصحية، كذلك حفظها وتقديمها في مغلفات آمنة وصديقة للبيئة، بما يتواكب وجهود الدولة في التقيد بالاحترازات الصحية لمنع تفشي فيروس

// انتهى //

15:28ت م

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مكة المكرمة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تُشرف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على توزيع قرابة 12 مليون مُنتج تشمل وجبات الإفطار والسلال الغذائية خلال شهر رمضان 1442هــ، في المسجد الحرام ونقاط التجمع والمنافذ والأحياء السكنية بالمنطقة.وأوضح معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة السقاية والرفادة الدكتور مشبب القحطاني، أنه وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه، فإن اللجنة تحرص على تقديم أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك انطلاقاً من دورها في تنظيم تقديم المنتجات الخيرية بهدف الوصول إلى الغاية المنشودة والمتمثلة في تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بالشكل الحضاري وفق أفضل الطرق التي تراعي كرامة المستفيدين وتحفظ النعمة من الامتهان.وأضاف القحطاني أن اللجنة حرصت على توفّر الاشتراطات التي تُراعي جودة المواصفات ومكونات وجبات إفطار الصائمين، والأخذ في الاعتبار احتواءها على عناصر غذائية طبيعية وصحية، كذلك حفظها وتقديمها في مغلفات آمنة وصديقة للبيئة، بما يتواكب وجهود الدولة في التقيد بالاحترازات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه لأجل تحقيق ذلك وضعت اللجنة ضوابط تُلزم الجهات الأهلية بتطبيق الاشتراطات والإجراءات المعمول بها عند التوزيع، مع توفير المعقمات والكمامات ومراعاة التباعد الجسدي خلال العمل الميداني.// انتهى //15:28ت م0073

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