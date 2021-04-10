السعودية اليوم / 1268 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية



الدمام 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1268 جولة رقابية، و 11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها اغلاق 12 منشأة تجارية، وتحرير 49 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 80 بلاغا ، للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940.

// انتهى //

15:08ت م

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الدمام 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1268 جولة رقابية، و 11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها اغلاق 12 منشأة تجارية، وتحرير 49 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 80 بلاغا ، للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940.// انتهى //15:08ت م0068

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