السعودية اليوم / المهندس الجاسر يستعرض مع رئيس الديوان العام للمحاسبة أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة



الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

عقد معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر اجتماعاً مع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، بحضور مدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة إبراهيم الفيفي .

واستعرض الاجتماع تطور أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة ومبادراتها وخططها المستقبلية ، كما تضمن بحث سبل التعاون والشراكة مع الديوان العام للمحاسبة بما يعزز مبدأ الشفافية وحوكمة أعمال الوزارة ورقابتها .

وأوضح المهندس الجاسر اهتمام معالي الوزير بدور وأهمية المراجعة الداخلية وتعزيز دورها الفاعل بالوزارة، ومن ذلك الحرص على إنشاء لجنة دعم المراجعة لدعم توجهاتها والرفع من مستوى الحوكمة والرقابة بالوزارة.

من جانبه أشاد الدكتور العنقري على مبادرة الوزارة والتميز الذي حققته إدارة المراجعة الداخلية خلال الفترة الماضية،

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15:01ت م

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