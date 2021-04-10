اخبار السعوديه

تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع 9,880 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 9,880 أسرة محتاجة ونازحة في ست محافظات يمنية.

وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى هذه المساعدات الإنسانية من الأشقاء في المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن هذا الدعم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في شهر رمضان المبارك، مشيدا بجهود المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا