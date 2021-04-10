اخبار السعوديه

50 طنا من التمور.. هدية المملكة لجمهورية مالي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طنا من التمور.. هدية المملكة لجمهورية مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية مالي المتضمنة 50 طنا من التمور.

وسلّم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد وذلك لمفوض الأمن والغذاء المالي رضوان محمد علي، في مقر السفارة بالعاصمة باماكو .

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا