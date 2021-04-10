شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طنا من التمور.. هدية المملكة لجمهورية مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية مالي المتضمنة 50 طنا من التمور.

وسلّم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد وذلك لمفوض الأمن والغذاء المالي رضوان محمد علي، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة باماكو .

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.