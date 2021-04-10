التحالف : اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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