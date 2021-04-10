3 مناطق تسجل 700 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات النشطة 8113

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (578) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (382776) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8113) حالة من بينها (914) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بمرض كوفيد 19، في المملكة إلى (397636) حالة، توفي منهم (6747) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (878) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 410، مكة المكرمة 194، المنطقة الشرقية 141، حائل 30، عسير 28.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 24، وجازان 23، وتبوك 22، القصيم 19، الجوف 9، فيما سجلت منطقتا نجران والحدود الشمالية 8 حالات في كل منهما وكانت أقل الحالات المسجلة اليوم في منطقة الباحة بواقع 7 حالات فقط.

لقاح كورونا في السعودية

يأتي هذا فيما تجاوز عدد جرعات لقاح كوفيد 19 المعطاة في المملكة 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة، بحسب موقع الإحصائيات العالمي الخاص بجرعات كورونا.

التسجيل في تطبيق صحتي

وكانت وزارة الصحة جددت الدعوة للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.



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