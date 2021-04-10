شكرا لقرائتكم خبر عن "متمم" يُعرّف طالبات جامعة الأميرة نورة بالأهداف الاستراتيجية لمنظومة القطاع المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة يوم الخميس، لقاءً افتراضياً ضمن برنامج الشراكة والتمكين المعرفي لتعريف منسوبو وطالبات الجامعة بـ "الأهداف الاستراتيجية لمنظومة القطاع المالي".

وافتتح اللقاء وكيل وزارة المالية المساعد للتواصل والإعلام والمشرف العام المكلّف على مركز التواصل والمعرفة المالية الأستاذ نواف المسرع، معبراً عن شكره لجامعة الأميرة نورة على التعاون فيما يتعلق بمبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية " متمم " حول رفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالية.

وتناول المتحدثون في اللقاء عدة محاور رئيسية تضمنت التعريف باستراتيجية وزارة المالية وتناغم رؤيتها وأهدافها مع رؤية المملكة 2030، وكذلك أدوار ومسؤوليات الجمارك السعودية وأبرز إنجازاتها مع استعراض هويتها ورسالتها وقيمها المؤسسية. كما تم الحديث عن استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل والأدوار العديدة التي تقوم بها، إضافة إلى التعريف بالأعمال الرئيسية التي تمر بها رحلة إعداد الميزانية العامة للدولة.

وشهد اللقاء التطرّق لأدوار وكالة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية ومهامها في صياغة سياسات مالية وكلية فعالة تدعم تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاستدامة المالية مع استعراض أبرز منجزاتها ومخرجاتها، وكذلك إيضاح أهداف وجهود مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" في نشر وإثراء المعرفة، بالإضافة إلى استعراض مراحل تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ورؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع توفير حلول عقارية مناسبة للجهات الحكومية.