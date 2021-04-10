شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السجن 106 سنوات ومصادرة 465مليون ريال لعصابة غسل أموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تورط خمس مواطين وستة عشر مقيم في قضايا غسل اموال

- المواطنون قاموا بفتح 7 سجلات تجارية لإستيراد المواد الغذائية

- تورط 16 مقيم بتحويل الأموال للخارج مقابل اجر شهري للمواطنين

- فرض غرامة بأكثر من مليون ريال على المتهمين

- مصادرة نحو 5 ملايين ريال ومبالغ محجوزة بنحو مليوني ريال

أصدرت النيابة العامة حكماً بالسجن 106 سنوات ومصادرة 465مليون ريال لعصابة غسل أموال.

وكانت العصابة المكونة من 5 مواطنين و 16 مقيم قد تورطت في قضايا غسيل أموال ، حيث قام المواطنون بفتح 7 سجلات تجارية لإستيراد المواد الغذائية ، بينما تورط المقيمين بتحويل الأموال للخارج مقابل أجر شهري للمواطنين.

وقررت النيابة العامة فرض غرامة بأكثر من مليون ريال على المتهمين ومصادرة 5 مليون ريال ومبالغ محجوزة بنحو مليوني ريال.