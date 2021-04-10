توضيح مهم من حساب المواطن بشأن موعد الدفعة 41

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على موعد إيداع الدعم في الدفعة الـ41 للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي تسأل عن موعد إيداع مبلغ حساب متابعات الخليج 365.

موعد حساب متابعات الخليج 365

ووفقًا للآلية التي يتم تطبيقها في البرنامج فإن الدعم يتم إيداعه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن يمكن تقديم أو تأجيل موعد الدعم إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية أو مع عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد الاستفسارات : لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أبريل ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحد والأربعين يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021 إن شاء الله.

تحديث حساب متابعات الخليج 365

وجدد البرنامج التأكيد أكثر من مرة على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم التحديث خلال 15 يومًا من حدوث التغيير في البيانات سيتم وقف الدعم وسيكون على المستفيد تقديم اعتراض خلال 90 يومًا من آخر دفعة والانتظار لحين الرد على الاعتراض وفي حال قبوله سيتم الصرف بأثر رجعي.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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