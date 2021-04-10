جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 6 ملايين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة، بحسب موقع الإحصائيات العالمي الخاص بجرعات كورونا.

التسجيل في تطبيق صحتي شرط لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة جددت الدعوة للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.



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