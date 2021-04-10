70 كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين وزوار المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في المسجد الحرام حسن بن بركات السويهري، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت أكثر من (70) كاميرا حرارية على أبواب الحرم يشرف عليها (500) موظف لرصد درجات حرارة معتمري وزوار البيت العتيق.

الجهود الاحترازية في المسجد الحرام

وأكد السويهري أن الكاميرات الحرارية تعمل وفق آلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفايروس، وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف السويهري أن الكاميرات الحرارية عالية الدقة ، تستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الرئاسة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى زيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد والتسهيل على رواد بيت الله الحرام.

حزمة من الخدمات

وكانت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أعدت حزمة من الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، خلال شهر رمضان المبارك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في الحرم المكي وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجندت الوكالة جميع خدماتها ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

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