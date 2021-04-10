مركز الفلك الدولي : الثلاثاء أول أيام رمضان 1442

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مركز الفلك الدولي إن غرة رمضان المبارك لعام 1442 ستكون يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن رؤية هلال رمضان يوم غد الأحد 29 شوال مستحيلة سواء في نصف الكرة الشرقي أو نصفها الغربي سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات.

غرة رمضان 1442 حسابيًا

وقال المركز إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان يوم الأحد فيما سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الاثنين 12 إبريل/2021 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله.

وتابع المركز أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر في النطاق الشرقي ستكون يوم الثلاثاء 13 إبريل2021، وبداية الشهر في النطاق الغربي تكون يوم الثلاثاء 13 إبريل2021.

ولفت المركز إلى أن التقويم الهجري العالمي يعتمد على الحسابات المسبقة (أي لا ينتظر الرصد العملي ورؤية الهلال) وهو يتبنى معياراً معينا لبدء الشهر الهجري الجديد.

استعدادات رصد هلال رمضان

يأتي هذا فيما تستعد 10 مراكز فلكية في السعودية والعديد من خبراء الفلك والمهتمين برصد الأهلة لرصد هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الأحد 29 شعبان 1442؛ وذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا دعت اليوم إلى تحري رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1442

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة كشف يوم أمس أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م حسب تقويم أم القرى؛ تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس، بينما يوم الاثنين 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة، وبارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.

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