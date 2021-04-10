الأرصاد : سحب رعدية ممطرة وتدني الرؤية على جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 8 مساءً.

تنبيه من حالة الطقس في ينبع

وفي وقت سابق اليوم أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ ١ صباحاً.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

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