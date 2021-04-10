3 نصائح تساعد على تحري رؤية هلال رمضان بوضوح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تحظى عملية تحري رؤية هلال شهر رمضان باهتمام كبير في المملكة بشكل خاص ودول العالم الإسلامي بشكل عام، وعلى الرغم من أن رؤية الهلال هي طريقة إثبات بداية الشهور القمرية إلا أن تحري هلال رمضان تحظى باهتمام كبير ويتم في العديد من الدول الإسلامية عبر دعوة الجهات المختصة للخبراء والمترائين والمراصد بتحري الهلال.

شروط تحري الهلال

وهناك عدة مراحل تمر بها عملية رصد الأهلة كما يلي أو يمكن القول إنها شروط أو ضوابط لعملية رصد الهلال ويجرب توفرها مجتمعة لكي يتمكن المترائي من رصد الهلال وهي :

مرحلة ولادة الهلال ويجب أن تكون ولادة الهلال قبل غروب الشمس، والمقصود بالولادة انتهاء دورة القمر الشهرية حول الأرض وبدء دورة جديدة.

أن تغرب الشمس ويبقى الهلال موجودًا بعدها فوق الأفق الغربي.

أن يمكث الهلال في السماء بعد غروب الشمس زمنًا لا يقل عن نصف ساعة.

وتتم مراقبة الهلال في أوّل الشهر وليس في آخره.

نصائح لرؤية الهلال

وبوجه عام لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة، إن لم يكن قد مضى على ولادته مدة كافية لذلك يتم الاستعانة بالأدوات الحديثة مثل التلسكوبات في رصد الأهلة.

ولرؤية الهلال بشكل واضح يجب ما يلي:

أن تتم عملية الرصد والمراقبة من أماكن مرتفعة.

تفادي الرصد في مناطق بها ما يحجب الرؤية من جبال وتلال ومبانٍ عالية.

أن تكون الظروف الجوية مواتية حيث تتسبب الغيوم أو الغبار في عدم القدرة على رصد الهلال بوضوح.

تحري هلال رمضان

وكانت المحكمة العليا دعت اليوم إلى تحري رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وتفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب يوم غد الأحد 29 شعبان، قبل الشمس، بينما يوم الاثنين 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

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