تنبيه من انعدام الرؤية على الطائف وميسان حتى الـ8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

توقعات الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

حركة الرياح وارتفاع الأمواج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 – 50 كم/ساعة. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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