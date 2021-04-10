الشؤون الإسلامية تغلق 16 مسجدًا بعد ثبوت 16 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 16 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يوماً 542 مسجداً، تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

حالات كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة بها، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية تم رصد حالتي إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 17 مسجداً 6 منها بمنطقة الرياض وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية : الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

الشؤون الإسلامية تشدد على الإجراءات الاحترازية

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.

شارك الخبر