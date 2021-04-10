مراصد المملكة والمتراؤون يستعدون لرصد هلال شهر رمضان غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تستعد 10 مراكز فلكية في السعودية والعديد من خبراء الفلك والمهتمين برصد الأهلة لرصد هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الأحد 29 شعبان 1442؛ وذلك تلبية لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا دعت اليوم إلى تحري رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1442

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة كشف يوم أمس أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م حسب تقويم أم القرى؛ تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس، بينما يوم الاثنين 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل 2021م فستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة، وبارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.

10 مراصد فلكية سترصد هلال رمضان:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

مرصد حوطة سدير التابع لجامعة المجمعة.

مرصد تمير

مرصد شقراء

مرصد مكة

مرصد المدينة

مرصد الرياض

مرصد الظهران

مرصد القصيم

مرصد حائل

مرصد تبوك

مراحل تحري الهلال:

وتكون تحري رؤية أهلة الشهور القمرية كما يلي:

أولًا: ولادة الهلال: وتكون قبل غروب الشمس، والمقصود بها انتهاء دورته الشهرية حول الأرض وبدء دورة جديدة.

ثانيًا: أن تغرب الشمس ويبقى موجودًا بعدها فوق الأفق الغربي.

وثالثًا، أن يمكث الهلال في السماء بعد غروب الشمس زمنًا لا يقل عن نصف ساعة، وتتم مراقبة الهلال في أوّل الشهر وليس في آخره. ولا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة، إن لم يكن قد مضى على ولادته 15 ساعة و12 ساعة لمشاهدته بالتلسكوب.

ولرؤية الهلال بشكل واضح تجب المراقبة من أماكن مرتفعة، بعيدًا عما يحجب الرؤية من جبال وتلال ومبانٍ عالية. كما يؤثر في منطقتنا الخليجية عوامل الطبيعية، مثل الرطوبة والغبار على رؤية الهلال بشكل صحيح.

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