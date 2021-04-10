فايزر تطلب الإذن باستخدام لقاح كورونا للمراهقين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

طلبت شركة فايزر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصاً طارئاً لاستخدام لقاح كورونا لدى الفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً في الحالات الطارئة.

لقاح فايزر بيونتيك

وقالت الشركة إن لقاح كورونا الذي أنتجته بالتعاون مع شركة بيونتيك آمن ويساعد في توليد أجسام مضادة قوية لدى المراهقين.

وفي مارس قالت الشركتان المصنعتان للأدوية إن التجارب السريرية أثبتت أن اللقاح آمن ويساعد في توليد أجسام مضادة قوية لدى المراهقين الذين بلغوا من العمر بين 12 و15 عاما.

لقاح كورونا للأطفال

وحتى الآن لم يتم تقديم لقاح كورونا لمن هم دون سن الـ16 عامًا فيما لم تثبت حتى الآن جدوى تقديم لقاح كورونا للأطفال.

ويقول الخبراء إن تطعيم الأطفال والشبان خطوة حاسمة نحو الوصول إلى ما يعرف “بمناعة القطيع” واحتواء الوباء.

يذكر أن لقاح فايزر بيونتك المكون من جرعتين للشخص الواحد مصرح باستخدامه بالفعل لمن هم في سن 16 عاما فأكثر. لقاحات كورونا في السعودية وسبق أن اعتمدت المملكة لقاحين هما لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا بعد التأكد من فعاليتهما ومأمونيتهما حيث بلغ عدد الجرعات في المملكة أكثر من 6 ملايين جرعة. فعالية لقاح فايزر: وأكدت دراسة حديثة أجرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” أن جرعة واحدة من لقاح فايزر تمنح الإنسان 80 بالمائة من الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتقصت الدراسة 3950 شخصًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمستجيبين الأوائل، والعاملين الأساسيين الآخرين، وطالبتهم بجمع مسحات الأنف كل أسبوع من أجل اختبار “PCR” لمدة 13 أسبوعًا متتاليًا، بغض النظر عما إذا كانت قد ظهرت عليهم أعراض المرض.



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