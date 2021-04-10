شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تصرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص في 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت وزارة المالية إجراءات صرف 31 مليار ريال بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من 2021. وأوضحت الوزارة في تقرير حديث لها أن عدد أوامر الدفع المستلمة خلال الربع الأول من 2021 بلغ 196.154 أمر دفع من القطاعين العام والخاص. وكشف التقرير أن إجمالي قيمة الأوامر بلغ 219 مليار ريال، حصة القطاع العام منها بلغت قرابة 187 مليار ريال، فيما بلغت مطالبات القطاع الخاص 31.2 مليار ريال. وأكدت الوزارة صرف 217 مليار ريال من إجمالي قيمة الأوامر، وأن قرابة 1.5 مليار ريال تحت إجراء الصرف.

