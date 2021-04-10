شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: الطيور تغرد قبل الفجر كعلامة لدخول موسم صياح النبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أنه ‏سنلاحظ خلال هذه الأيام أن الطيور تبدأ تغرد قبيل الفجر الصادق وهذا علامة على دخول موسم صياح النبات.

وقال الدكتور خالد الزعاق، أنه يقال أن الطيور تصيح حزنًا على فراق الربيع ولكن الحقيقة أن الطيور تبدأ تغرد بصوت عال قبيل صلاة الفجر لأنها "شبعانة" نوم والربيع منتشر وتستعد لرعي النبات.

وأشار "الزعاق" إلى أنه يقال أن الطيور تبدأ ترتفع فوق عنان السماء وتخرج صوت عال وهذا الذي يسمى بموسم الصياح النبات أو الربيع ولا تصيح إلا في موسم نهاية الربيع.