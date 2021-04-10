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إمارة مكة توزع أكثر من 12 مليون وجبة وسلّة غذائية في رمضان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال ‏وكيل إمارة مكة الدكتور مشبب القحطاني أنه سيتم توزيع أكثر من 12 مليون وجبة وسلّة غذائية بالمنطقة خلال ‎رمضان 1442هــ .

ويأتي ذلك بتوجيه أمير منطقة مكة ‎خالد الفيصل ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان ، وتحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل إمارة مكة أنه سيتم توزيع الوجبات الغذائية المسجد الحرام، ونقاط التجمع والمنافذ، والأحياء السكنية في المنطقة.

MO Nasa

MO Nasa

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