شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة توزع أكثر من 12 مليون وجبة وسلّة غذائية في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال ‏وكيل إمارة مكة الدكتور مشبب القحطاني أنه سيتم توزيع أكثر من 12 مليون وجبة وسلّة غذائية بالمنطقة خلال ‎رمضان 1442هــ .

ويأتي ذلك بتوجيه أمير منطقة مكة ‎خالد الفيصل ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان ، وتحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل إمارة مكة أنه سيتم توزيع الوجبات الغذائية المسجد الحرام، ونقاط التجمع والمنافذ، والأحياء السكنية في المنطقة.