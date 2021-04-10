شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يستعين بأغنية لـ "عبدالحليم" ليصف حالته أمام الكاميرا وخلفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حالته أمام الكاميرا وخلفها بأغنية حلوة الدنيا للفنان الراحل عبدالحليم حافظ .

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لأغنية حلوة الدنيا، للفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، فيما علق عليها، قائلا: وصف دقيق لي قدام الكاميرا وخلف الكاميرا.

وبين الفيديو، الراحل عبدالحليم حافظ يؤدي الأغنية ثم يلتفت يمينا ويسارا وهو على خشبة المسرح، فيما تفاعل متابعو آل الشيخ مع التغريدة وتداولوها على نطاق واسع.