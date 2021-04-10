شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الفطريات تحت الأظافر ومدى منعها للوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء حكم الفطريات تحت أظافر القدم وما إذا كانت تمنع الوضوء .

وقال الشيخ عبد الله السلمي في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب تقليم الأظافر لأنه مشروعة من أجل إزالة الفطريات وغيرها فإذا قلمها المسلم وتوضأ كان وضوءه صحيح .

وأضاف الشيخ السلمي أنه إذا كانت ما كان حول الأظافر معتاداً فلا بأس لأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الفلاحين الذين يحرثون الأرض وكان لديهم في أظافرهم مثل ذلك ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خاص .