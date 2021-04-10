شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء»: استخدام هرمونات النمو كمنشط يُعد أمرًا محظورًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام هرمونات النمو كمنشط، مؤكدة أنه يُعد أمرًا محظورًا، وقد يتسبب في مخاطر جسيمة على المستخدمين.

وأكدت الهيئة، أن الهرمونات البيتيدية تُنتج بواسطة الغدد الصماء للتحكم في وظائف معينة في الجسم، مثل هرمون النمو.

وأشارت إلى أن هذه الهرمونات قد ينتج عن استخدامها بعض المخاطر الصحية، مثل داء السكري واضطراب عمل الهرمونات وداء العملقة.