شكرا لمتابعة خبر عن المرور توضح شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصي.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: "إن شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي هي: إتمام سن الـ18 عامًا، ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، اجتياز اختبار القيادة"

وفي وقت سابق، نصحت الإدارة العامة للمرور، بعدم استعمال منبه المركبة إلا في حالة الضرورة فقط، وذلك لمنع إزعاج وإرباك قائدي المركبات.