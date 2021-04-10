شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غدٍ الإثنين ، حفل تكريم الفائزين والفائزات بمسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم المنطقة, وذلك بديوان الإمارة .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن مسابقة "مدرستي الرقمية" والتي أطلقتها وزارة التعليم هدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الايجابية للتعليم الرقمي.

وأضاف العُمري أن تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة سوف يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات إلى جانب مشاركة أولياء الأمور, والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي, مشيراً إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم ثم على مستوى المنطقة وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها الثلاث "الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب".

وأعرب مدير عام التعليم بالمنطقة عن شكره لصاحب لسمو أمير المنطقة على دعم واهتمام سموه المتواصل بالبرامج والفعاليات التعليمية في المنطقة، والتي كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أعرب عن شكره لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير المنظومة التعليمية، ولمنسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي كافة.

يذكر أن المجالات الثلاثة للمسابقة، تضمنت مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.