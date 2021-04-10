“الشورى” يناقش تعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري

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يناقش مجلس الشورى، في جلسته يوم الإثنين المقبل، تعديل المادتين الـ25 من نظام التقاعد المدني، والـ23 من نظام التقاعد العسكري.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس قد أنهت بحث مشروع تعديل المادتين، وأعدت تقريرها وتوصياتها حوله، تمهيداً لطرحها للنقاش على طاولة المجلس.
كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يهدف لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
Source slaati
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