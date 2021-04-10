شاب يمنح كليته لفتاة لا يعرفها ويرفض 3 ملايين ريال مقابل تبرع لرجل أعمال (فيديو)

︎ :

.



انحاز الشاب علي الضبعان لعمل الخير بعدما قرر التبرع بإحدى كليتيه للفتاة اليتيمة عائشة الشمري، رافضًا بيع جزء من كبده مقابل 3 ملايين ريال لرجل أعمال.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه عرف بحالة الفتاة بحكم عمله في إحدى الجمعيات الخيرية الصحية بحائل، حيث استطاع التعرف بشكل متعمق على حالتها الصحية والحصول على معلومات عن حياتها من خلال التواصل مع مدرستها.

وأضاف أن بعض المعلومات الخاصة بالحالة دفعته للاستقرار على التبرع بكليته لها، خاصة بعد أن علم بالمتاعب التي تجدها الفتاة التي تدرس في المرحلة الثانوية، سواء على مستوى عمليات غسيل الكلى الدورية أو التحصيل الدراسي.

وذكر أنه تلقى منذ فترة طلبا من أحد رجال الأعمال الكبار في المملكة، بشأن التبرع بجزء من كبده والحصول على 3 ملايين ريال، كان قد رصدها المريض لمن يوافق على إتمام عملية التبرع.

وأبان أنه وافق بشكل مبدئي على التبرع بجزء من كبده دون مقابل، غير أن التحذيرات الطبية له بشأن خطورة إجراء عمليتي تبرع بأعضائه، وضعته أمام ضرورة الاختيار بين التبرع بكليته لعائشة أو إعطاء جزء من كبده لرجل الأعمال، ليقرر على الفور إتمام وعده للفتاة والتبرع لها بكليته.

Source akhbaar24.argaam

