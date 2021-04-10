كيف دخلت هذه السيارة هنا ؟ شاهد الفيديو

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أظهر مقطع فيديو متداول سيارة مستقرة بين صناديق فاكهة على ارتفاع عدة أمتار من الأرض الأمر الذي أثار فضول الكثيرين لمعرفة كيف دخلت هذه السيارة في هذا المكان واستقرت به.

وتشير المعلومات المتداولة حول المقطع إلى أن السيارة تخص أحد الأشخاص الهاربين من الشرطة حيث كانت نهاية المطاردة في غير صالحه.

ويوضح المقطع أن الصدمة كانت شديدة حيث كانت تجري على جانبي أحد السكك الحديدية حيث كان قائد السيارة يقود بسرعة 170 كم وعثر على قائد المركبة فاقدًا للوعي لكنه على قيد الحياة.

Source almowaten

