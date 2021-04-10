توقعات بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية وبرد في أول أسبوع من رمضان

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أوضح تقرير جوي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، والذي يتوقع أن تكون غرته يوم الثلاثاء المقبل، حيث يرجح أن يبدأ الشهر بتقلبات جوية.
وأشار التقرير وفقاً لموقع “طقس العرب”، إلى حدوث اضطرابات جوية على أجزاء واسعة من المملكة ترتكز في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، على المرتفعات الجنوبية والغربية.
وأضاف أن هذه الاضطرابات قد ترافقها أمطار رعدية متوسطة وغزيرة وربما زخات برد، ما قد يؤدي لجريان السيول والأودية، كما ستنشط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار بمناطق نشاط السحب الرعدية.
وبين أن تلك الأجواء ستتأثر بها مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف ومنطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تمتد نحو منطقتي القصيم وحائل في نهاية الأسبوع.
ولفتت إلى أن تلك الاضطرابات الجوية ستحدث نتيجة تمركز مرتفع جوي فوق مياه بحر العرب، بالتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر نحو وسط السعودية، ما سيدفع بالرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية من بحر العرب نحو جنوب غرب وغرب ووسط السعودية، وبالتالي نشوء أجواء غير مستقرة.
Source akhbaar24.argaam
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