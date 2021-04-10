للتوعية بعمليات الاحتيال.. “البنوك”: هذه الأسئلة لن يطرحها موظف البنك عليك أبداً

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قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مجموعة من النصائح التي تهدف لإثراء التوعية بشأن بعض محاولات الاحتيال.

وأوضحت أن موظفي البنوك لا يطرحون بعض الأسئلة الشائعة في عمليات الاحتيال، مثل السؤال عن الرقم السري الخاص بالبطاقة أو السؤال عن الكلمة السرية للحساب المصرفي.

وشددت على ضرورة تأمين حسابات المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وذلك عن طريق تفعيل خاصية التحقق الثنائي، التي تضمن مستويات أعلى من التأمين للحسابات الشخصية.

Source akhbaar24.argaam

