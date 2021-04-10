“الجوازات” تعلن تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى “تواصل”

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس (الجمعة)، تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى “تواصل”، لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بهدف رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية، ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيق المستفيدين عن تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر”. ونوهت بأن من بين المشكلات التي تعمل “خدمة تواصل” على معالجتها تلك المتعلقة بالجواز السعودي وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، ونقل الخدمات، وتعديل المهن. Source akhbaar24.argaam





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