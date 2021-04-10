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“الجوازات” تعلن تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى “تواصل”

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس (الجمعة)، تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى “تواصل”، لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بهدف رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية، ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيق المستفيدين عن تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.

ونوهت بأن من بين المشكلات التي تعمل “خدمة تواصل” على معالجتها تلك المتعلقة بالجواز السعودي وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، ونقل الخدمات، وتعديل المهن.

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Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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