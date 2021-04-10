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إغلاق أحد الأسواق الشعبية بجدة التاريخية لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - تنفيذ 4369 جولة للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة، أحد الأسواق الشعبية بجدة التاريخية، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد .

وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أنه تم إغلاق أحد الأسواق الشعبية في نطاق بلدية جدة التاريخية لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أمانة جدة، أنها نفذت (4369) جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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