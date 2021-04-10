إغلاق أحد الأسواق الشعبية بجدة التاريخية لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة، أحد الأسواق الشعبية بجدة التاريخية، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أنه تم إغلاق أحد الأسواق الشعبية في نطاق بلدية جدة التاريخية لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أمانة جدة، أنها نفذت (4369) جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية.

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