الصحة: إعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تمَّ منح أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أنَّ أكثر من (6,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة، الجميع، إلى أخذ الخطوة والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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