الضمان الصحي: مضاعفات تكميم المعدة يتم تغطيتها وفقًا للحد الأقصى للوثيقة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنَّ مضاعفات عمليات تكميم المعدة يتم تغطيتها من الوثيقة حسب الحاجة الطبية والحد الأقصى للوثيقة، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى يبلغ 20 ألف ريال.

وذكر الضمان الصحي –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «فيما يخصّ مضاعفات التكميم الطبية أو الجراحية، فيتم تغطيتها بحسب الحاجة الطبية وبحسب الحد الأعلى للوثيقة».

وكان الضمان الصحي ذكر في وقت سابق، أنَّ وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة «Sleeve» فقط، عند تجاوز كتلة الجسم 45 «BMI» بحد أقصى 20 ألف ريال.

من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي أنّه يتم تغطية تكاليف معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.

وأضاف أنَّ منفعة الحمل والولادة تشمل مراجعات وتحاليل الحمل وعملية الولادة ومراجعة الولادة، حدّ المنفعة الأقصى 15 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

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