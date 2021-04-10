«الصخري» يتوقع هطول أمطار وعواصف ترابية اليوم على بعض الأماكن

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الخريش الصخري، هطول أمطار خفيفة وعواصف ترابية على بعض الأماكن عصر ومساء اليوم السبت.

وقال الصخري –عبر تويتر- إنَّ فترة العصر وهذه الليلة من اليوم السبت، هناك فرص أمطار (خفيفة غالبًا) قد يصحب بعضها عواصف ترابية وغبار خفيف إلى متوسط.

وأضاف أن الحالة الجوية تشمل نواحي منطقة نجران، وبيشة بعسير، ووادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والدوادمي وشقراء والغاط والمجمعة والعاصمة الرياض وما حولها، وكذلك نواحي الصمان وحفر الباطن

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