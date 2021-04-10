تجربة منصة الإنذار المبكر بمنطقة الرياض في الثانية مساء اليوم

أوضح الدفاع المدني، أنه سيبدأ اليوم السبت بمنطقة الرياض في تمام الساعة الثانية مساء، بث الإشعار التجريبي لمنصة الإنذار المبكر في حالات الطورائ.

وأضاف الدفاع المدني –عبر تويتر- أن ذلك يأتي ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وأشار الدفاع المدني إلى أن التجربة تتم من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بعدم القلق فالرسائل التي سيتم تلقيها من أجل تجربة المنصة، ولا يتطلب من المواطن أو المقيم اتخاذ أي أجراء.

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