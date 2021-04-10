وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية بالحرمين الشريفين خلال رمضان

اعتمد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت وزارة الداخلية –في بيان لها- أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، اعتمد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام الأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الحربي، أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

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