شكرا لقرائتكم خبر عن القتل لمرتكبي الخيانة العظمى .. رسالة بخطورة التجاوز وقت الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مراقبون : الجُناة المدانون لا يُمثلون إلا أنفسهم وأفعالهم الدنيئة تعكس نواياهم المريضة

• رجال القوات المسلحة مثالٌ يحتذى في الأمانة والولاء لقيادة هذا الوطن

• الحالات الشاذة لخيانة الأمانة لا تمحي الملاحم البطولية لرجال القوات المسلحة

يأتي تنفيذ حكم القتل بحق الأفراد الذين ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى، رسالةٌ واضحة بخطورة أي تجاوزات أو إخلال بالمهام الوظيفية، وتحديدًا في أوقات الحروب، لما يُمكن أن ينطوي عليه ذلك من تعريض مصالح المملكة للخطر، وانكشاف أمنها للعدو، كما أن الجُناة المدانون في هذه القضية لا يُمثلون إلا أنفسهم، وأفعالهم الدنيئة لا تعكس إلا نواياهم المريضة، ولا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال المؤسسة العسكرية العريقة التي ينتسبون إليها، ولا القبائل أو المناطق التي ينتمون إليها.

وقال مراقبون إن رجال القوات المسلحة السعودية مثالٌ يحتذى في الأمانة والصدق والإخلاص والولاء لقيادة هذا الوطن، ويشهد تاريخهم البطولي ناصع البياض بأنهم كانوا على الدوام الدرع الحصين في ردع مخططات الأعداء، والذود عن كل شبر من أراضي المملكة في أوقات السلم والحرب.

وأوضحوا أن ظهور عدد قليل من الحالات الشاذة لأفراد خانوا الأمانة ونكثوا العهد، لا يمحو ولا يُلغي الملاحم البطولية لرجال القوات المسلحة، الذين ضحّوا بأرواحهم وأغلى ما يملكون؛ لينعم هذا الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.

وأشاروا إلى أن تأكيد وزارة الدفاع ثقتها برجال القوات المسلحة السعودية، يعكس المبادئ الثابتة والراسخة للمنتسبين إلى القوات المسلحة السعودية، وما يتميزون به من ولاء كبير منقطع النظير، لا تُزعزعه حوادث فردية تحصل هنا أو هناك.