شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة والزيارة خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أوضح ذلك مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الحربي أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.