شاحنات مخالفة تهشم طريقاً غير مزدوج يربط أحد رفيدة بـ سراة عبيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة

ناشد عدد من سكان محافظتي أحد رفيدة وسراة عبيدة من سالكي الطريق ذي الاتجاه الواحد- غير المزدوج- الرابط بين محافظة أحد رفيدة شرقاً وسراة عبيدة شمالاً، والذي يمتد طوله لأكثر من 47 كلم، الجهات المسؤولة بضرورة منع مرور الشاحنات ذات الأوزان الثقيلة التي تسلك هذا الطريق بشكل مخالف، رغم وجود الطريق الدولي المزدوج الذي يربط بين عدة محافظات في عسير ومنطقة نجران.

تهشيم الطريق وإحداث حفر عميقة:

وأكد كل من سعد بن عايض آل بيوض، سالم مفلح الشواطي، وعلي مبارك آل بيوض في حديث لـ “متابعات الخليج 365” بأن هذا الطريق الزراعي غير مخصص لعبور الشاحنات التي تحمل أطناناً من الخرسانة بحمولات مخالفة للوزن؛ ما أدى مع الوقت لإتلاف المادة الإسفلتية وإحداث حفر عميقة تسببت في تضرر مركبات المواطنين.

شكاوى دون استجابة:

وأشاروا إلى أن هناك عدَّة شكاوى تم تقديمها بمحافظتي أحد رفيدة وسراة عبيدة دون أي استجابة من قبل الجهات المختصة.

ازدواجية الطريق وإنارته:

وختم المواطنون بالمطالبة بمنع الشاحنات المخالفة من المرور من هذا الطريق لأنها تشكل خطراً على أرواحهم خلال قيادة مركباتهم، مؤكدين أهمية ازدواجية الطريق وإنارته.



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