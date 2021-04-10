الحصيني : أمطار متفاوتة وعواصف غبارية وقتية على هذه المدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، خبير الطقس ، عبدالرحمن الحصيني أن تشهد عدة مدن في المملكة اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بموجات غبار مؤقتة.

أمطار وعواصف غبارية

وقال الحصيني : متوقع اليوم السبت 1442/8/28هـ – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة ورياح وعواصف غبارية وقتية مرافقة للسحب “تتلاشى”على أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية وتمتد إلى أجزاء من العاصمة الرياض وجنوب القصيم وشمال الشرقية والصمان وشرق الطائف والباحة وعسير.

توقعات الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

حركة الرياح وارتفاع الأمواج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 – 50 كم/ساعة. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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