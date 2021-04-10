شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الموارد البشرية بشأن نظام العقد الموحد والكشف عن غرامة إلغاءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العقد الموحَّد حدَّد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية (صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب).

وأوضحت أن النظام حدَّد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد 5 أيام من توقيعه، تصل إلى 40% من قيمة العقد. وأوجب على صاحب المكتب أن يرجع المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء للعميل.

وأضافت أنه فيما يخص المدة فإن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يومًا من توقيع العقد دون قدوم العاملة، وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

وتابعت: يخضع العقد في معايير السلامة والصحة الطبية لنظام الفحص الطبي الخليجي، ولا يستطيع صاحب المكتب تجاوزه.

وأشارت إلى أن سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة، سواء في المملكة أو دولة الإرسال، ونحذِّر المواطنين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة؛ لأن جميع المكاتب والشركات المرخصة موجودة في "مساندة"، ويوضح تقييم العملاء السابقين للمكتب، وأيضًا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.