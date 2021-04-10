شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: المملكة ستدخل مجال تصدير الكهرباء دولياً قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان دخول المملكة مجال تصدير الكهرباء قريباً ، وذلك عقب الإنتهاء من ربط الشبكات .

وأكد وزير الطاقة أن إنتاج الكهرباء سيكون من خلال الطاقة الشمسية التي تتميز بها المملكة أما مشاريع طاقة الرياح ستكون أقل منها ،وفقاً لـ "أرقام " .

كما أكد وزير الطاقة أنه تم الإعلان عن 7 مشاريع حتى الآن سيتم الإعلان عن مشروع للطاقة الكهربائية كل عام ، مشيراً إلى أن هناك مشاريع سعودية جاري تنفيذها لربط الشبكات مع الأردن ومصر والعراق ودول الخليج .