شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، مجددا آلية الموافقة على الإعتراض المالي.

وقال حساب المواطن أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم لدفعة شهر لإبريل في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا.

وكان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.