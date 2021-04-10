تكامل القابضة تعلن وظائف إدارية للرجال والنساء بمجال التوظيف والتطوير

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تعلن شركة تكامل القابضة (شركة حكومية تابعة لوزارة الموارد البشرية) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء في مقر الشركة بالرياض، لحملة البكالوريوس مع خبرة (من سنتين حتى أربع سنوات) في مجال التوظيف والتدريب على النحو التالي:

– أخصائي أول تطوير المواهب (Senior Specialist, Talent Development)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التدريب وتطوير المواهب.

الوصف الوظيفي: تنفيذ ودعم جميع جوانب دورة تطوير المواهب لزيادة كفاءة الموظفين وخلق مسارات وظيفية وتحسين برامج التدريب.

– محلل أول اكتساب المواهب (Senior Analyst, Talent Acquisition)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال اكتساب المواهب والتوظيف.

الوصف الوظيفي: المساعدة في جميع أنشطة التوظيف لشركة تكامل وفروعها (استراتيجيات التوظيف، متطلبات المتقدمين، تنفيذ التوظيف).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

نبذة عن الشركة:

شركة تكامل القابضة (شركة حكومية بالكامل) تنتمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأسست في عام 2013م، وأهم أدوارها هو تمثيل الوزارة وتحقيق أهدافها من أجل تحسين وتطوير سوق العمل السعودي وبيئة العمل في المنشآت الحكومية والخاصة، ليشمل كل ذلك أرباب العمل، والموظفين، والباحثين عن عمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/31SUpSC

Source wadhefa

