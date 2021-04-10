حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يطرأ معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) قد تودي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق. كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان، نجران. كذلك على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.





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