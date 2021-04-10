الصحة: لا داعي لتأجيل الحمل بعد استكمال جرعات كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنَّه لا يوجد مبرر لتأجيل الحمل بعد استكمال المرأة تلقي جرعتي لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة الحمل بعد الجرعة الأولى يتم تأجيل الجرعة الثانية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة، أنَّ الأمر «لا يستدعي تأجيل الحمل بعد اكتمال جرعات لقاح فايروس كورونا».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنه مرَّ شهر على إكمال تلقي جرعتي كورونا، وتخطط الآن للحمل، فهل هنالك ضرر لو حملت؟.

من جهة أخرى، أوضحت أنَّه لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل، وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية فإنه يتم تأجيل الجرعة، حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: إتاحة لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر

«الصحة» تحذر من التهاون في الاحترازات: الالتزام سبيل العودة للحياة الطبيعية