أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن توافر تطبيقات إلكترونية للذبائح وتوصيلها للمنازل

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تتوفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل، ودعت لاستخدامها حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا.

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة –عبر تويتر- أنَّه حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع، تعلن عن الأمانة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم للمنازل تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة.

ودعت الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة، مشيرة إلى أنَّ تلك التطبيقات هي: «ذبائح اليوم– مواشي مكة– أضوء المشاعر – أنعام الحجاز – الاكتمال السعودية – ذبائح مكة – كنوز الذبائح- نقوة للذبائح».

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